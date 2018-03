Usa, Pentagono ha speso 138.000 dollari nelle proprietà di Trump

New York, 16 mar. - Il dipartimento della Difesa statunitense ha speso oltre 138.000 dollari nelle proprietà di Donald Trump, durante i primi otto mesi della sua presidenza; circa un terzo del totale per il vitto e l'alloggio è stato speso nella residenza di Mar-a-Lago a Palm Beach, in Florida. Lo riporta la Cnn, che ha studiato centinaia di documenti ottenuti grazie al Freedom of Information Act, la legge che tutela la libertà d'informazione e il diritto di accesso agli atti amministrativi.

Le spese del personale del Pentagono che ha seguito Trump nei suoi spostamenti sono a carico dei contribuenti, che quindi, in molti casi, hanno arricchito la famiglia Trump. Per molti critici del presidente, queste spese violano le norme etiche e forse anche la Costituzione statunitense.