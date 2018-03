Gentiloni: su sacchetti bio reazioni esagerate

Roma, 16 mar. - "C'è stato alcune settimane fa un dibattito sul costo dei sacchetti di plastica biodegradabili. Una vicenda, come tutte, meritevole di discussione pubblica ma questa misura ha suscitato reazioni eccessive che guardando a questa medesima cosa con un mese di distacco sono state forse leggermente esagerate". Lo ha detto il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, intervenendo a Trento al Green Week Festival 'L'economia green e la ripresa del Paese'.

"Stiamo parlando - ha aggiunto - tra l'altro di una eccellenza italiana e quindi attenzione a non immaginare una opinione pubblica meno consapevole di quanto in realtà esse non siano. Ho fiducia nel fatto che questa consapevolezza stia crescendo e su questa si possa investire".