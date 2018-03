Bruxelles, 16 mar. - La vicenda dell'avvelenamento dell'ex spia russa Sergey Skripal in territorio britannico è stata inserita nell'agenda del Consiglio europeo in programma il 22 e 23 marzo a Bruxelles. Lo ha indicato una fonte europea. La questione "sarà discussa giovedì sera la settimana prossima" e "ci saranno delle conclusioni" scritte in proposito al termine del Consiglio europeo che riunirà i leader dei 28, ha riferito la medesima fonte.