Gentiloni: Italia molto competitiva su green economy

Roma, 16 mar. - L'Italia è competitiva rispetto ai competitor europei nella green economy. Lo ha detto il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, intervenendo a Trento al Green Week Festival 'L`economia green e la ripresa del Paese'.

"In un quadro non privo di contraddizioni - ha spiegato - abbiamo non solo una generica e futuribile capacità competitiva, siamo competitivi rispetto ai grandi Paesi europei. Siamo messi piuttosto bene sull'efficienza energetica; siamo messi molto bene, anche se in alcune grandi città appare l'opposto, sul riciclo dei rifiuti; siamo molto avanti rispetto a Germania e Francia come quota di rinnovabili; molto avanti come utilizzo delle materie seconde nel processo produttivo, abbiamo una tradizione straordinaria nella chimica verde". Dunque "non stiamo indicando soltanto un orizzonte e un traguardo lontano ma una competitività reale che il nostro sistema ha già conseguito e che deriva in parte da misure legislative".

Gentiloni ha anche sottolineato che "la green economy crea lavoro" perchè nella green economy "l'innovazione non distrugge ma può creare lavoro".