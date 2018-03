TransformingTim.com, Elliott lancia sito per spiegare strategia

Milano, 16 mar. - Www.transformingTim.it. La battaglia di Elliott per Telecom passa anche dal web. Assieme alla lettera-manifesto rivolta agli azionisti del gruppo di tlc, il fondo attivista ha lanciato oggi un nuovo sito, creato per spiegare la propria proposta di cambiamento per Tim, alla luce della richiesta di revocare i consiglieri espressione di Vivendi e nominare nuovi amministratori "veramente" indipendenti. Nessuna intenzione di acquisire il controllo di Tim, assicura Elliott, ma "di giocare un ruolo costruttivo nel futuro della società per assicurare che sia gestita a beneficio di tutti i soci".

Elliott, si legge in homepage, "ritiene che Tim rivesta una posizione unica sul mercato italiano e disponga di eccellenti asset che, se gestiti correttamente, potrebbero produrre sostanziali e consistenti ritorni per i propri azionisti e contestualmente offrire un servizio pubblico di alta qualità. All'opposto - prosegue - la cattiva gestione del cda sotto il controllo Vivendi si è tradotta in significativi problemi di governance e in corsi azionari al ribasso. Elliott ha ragione di ritenere che un consiglio realmente indipendente sia al momento necessario al fine di migliorare sia la governance sia il rendimento di Telecom".

Seguono il comunicato stampa e la lettera completa agli azionisti diffusa oggi, in versione italiana e inglese. Seguono i curricula dei sei amministratori proposti (Fulvio Conti, Massimo Ferrari, Paola Giannotti De Ponti, Luigi Gubitosi, Dante Roscini, Rocco Sabelli) e la possibilità di iscriversi a una mailing list per essere aggiornati "sulla campagna per trasformare Tim". (segue)