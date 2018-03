Italiaonline, Rsu: Mise faccia ritirare licenziamenti -2

Torino, 16 mar. - "In questi mesi - si legge in una nota - più volte si è cercato il confronto sindacale con l'azienda finalizzato a concordare piani formativi di riqualificazione professionale che consentissero, a fine piano (giugno 2018) il reinserimento del personale in Cigs nella piena attività produttiva.

E più volte si è chiesto il resoconto degli investimenti che l'azienda avrebbe dovuto effettuare per rendere maggiormente performante l'attività produttiva. Oggi è palese il motivo per cui Italiaonline si è sottratta scientificamente al confronto: evidentemente aveva già l'intenzione di procedere a licenziamenti di massa". Il coordinamento Rsu definisce "inverosimile che un'azienda che continua a fare utili e che gode da mesi di un intervento pubblico finalizzato al sostegno di un processo riorganizzativo possa decidere di licenziare e trasferire".