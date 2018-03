Turchia, processo Cumhuriyet: procura chiede 13 anni carcere

Istanbul, 16 mar. - La procura turca ha chiesto condanne fino a 15 anni di reclusione per 13 membri del quotidiano di opposizione Cumhuriyet. Attualmente sono 17 i giornalisti, vignettisti, editori, passati e presenti, di Cumhuriyet ("Repubblica") che sono sotto processo con l'accusa di terrorismo.

Il processo è iniziato il 24 luglio 2017 e nonostante diversi imputati siano in libertà vigilata, il direttore del foglio Akin Atalay, che l'altroieri ha trascorso il suo 500esimo giorno in prigione, resta dietro le sbarre. La prossima udienza del processo sarà il 24 aprile.

La redazione di Cumhuriyet è stata accusata di aver sostenuto gruppi terroristici presenti in Turchia: il Partito dei lavoratori del Kurdistan (PKK), il Partito del Fronte Rivoluzionario della Liberazione (DHKP-C) e il movimento del predicatore Fethullah Gulen, in esilio negli Usa, accusato di aver ordinato il tentativo di colpo di stato del luglio 2016 per far cadere il presidente Recep Tayyip Erdogan.

Secondo l'ong P24 ci sono attualmente 153 giornalisti dietro le sbarre in Turchia, la maggior parte dei quali arrestati durante lo stato di emergenza seguito al colpo di stato. La Turchia è al 155esimo posto su 180 nell'indice World Press Freedom 2017, pubblicato da Reporters Without Borders (RSF). (fonte afp)