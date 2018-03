Cottarelli: io premier? Non è una cosa seria

Roma, 16 mar. - "Perché si fa il mio nome come premier per le larghe intese? Non so, ha cominciato un giornale, il Corriere, per primo, e gli altri hanno seguito. Questa comunque non è una cosa seria, ovviamente, ora è stata rimpallata dai media..." Lo ha dichiarato Carlo Cottarelli, economista ed ex commissario alla spending review nel governo Letta, che oggi è stato ospite del programma di Rai Radio1 Un Giorno da Pecora.

Come mai, a suo avviso, viene individuato come premier? "Perché siccome critico tutti - ha spiegato - forse vengo visto come neutrale, ma non credo che il meccanismo funzioni, criticando tutti... Se si parla di un governo di transizione - ha aggiunto - credo che a capo dovrebbe esserci un politico. Se ci fosse qualcosa da fare sarebbe la legge elettorale e non credo servirebbe un economista come premier".

Berlusconi l'aveva contatta prima delle elezioni... "Sì, mi ha detto - ha commentato l'ex commissario alla spending review - che aveva apprezzato le mie misure per il taglio della spesa, e che secondo lui potevo avere un ruolo di ministro per la revisione della spesa". L'hanno contatta altri? "Non lo dico, nessuno degli altri mi hanno autorizzato a dirlo. Dopo le elezioni però non c'è stata nessuna telefonata, di nessun genere. Il telefono è silenzioso", ha concluso Cottarelli.