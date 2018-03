Moro, Rampelli (Fdi): perché martiri di via Fani e non delle Br?

Roma, 16 mar. - "Nel quarantesimo anniversario del rapimento di Aldo Moro, per il quale la verità è ancora lontana, prosegue la fiera delle menzogne e delle omissioni, come nella paradossale intitolazione di un giardino pubblico ai `Martiri di via Fani`. Ci sorprende constatare che una via sia in grado di fare vittime o forse quel giorno in Via Fani c`è stato un brutto incidente stradale e non una strage architettata nei dettagli all`interno di un disegno eversivo comunista? Meglio vittime della strada che vittime delle Brigate Rosse, lì c`erano ed evidentemente restano solo `compagni che sbagliano`. E, paradossalmente, raccontano la loro verità in tv. Alla vergogna non c`è limite". E` quanto dichiara in una nota il capogruppo di Fratelli d`Italia alla Camera dei deputati, Fabio Rampelli.