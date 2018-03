"Zagara" di Franco J Marino colonna sonora di Cosmoprof a Bologna

Milano, 16 mar. - La collaborazione tra Fonoprint e Cosmoprof Worldwide Bologna è realtà: una combinazione nuova e interessante tra lo storico studio di registrazione bolognese e il leader mondiale nel settore della cosmetica e del benessere. Si chiama "Zagara" la colonna sonora composta per Cosmoprof dal cantautore Franco J. Marino e prodotto da Mauro Malavasi (Luciano Pavarotti, Gianni Morandi, Luca Carboni, Andrea Bocelli, Lucio Dalla )

"Questo brano meraviglioso di Franco J Marino dal titolo "Zagara", prodotto magistralmente dal grande Mauro Malavasi , è un prodotto assolutamente inedito, che nasce dal progetto Tamué, un "profumo musicale" creato dal maestro Malavasi che invita tutto il mondo a scoprire la bellezza del nostro magnifico Paese Italia, un viaggio a sud , un mood rilassante, mai aggressivo , un esprit positivo per affrontare meglio le difficoltà della nostra vita - dichiara Leo Cavalli, titolare Fonoprint - Sono davvero entusiasta che un`importante Fiera Internazionale come Cosmoprof, abbia affidato a Fonoprint l`incarico di creare una colonna sonora inedita per questa grande manifestazione; un evento che fa il giro del mondo, da Hong Kong a Las Vegas passando per New York ma che nasce e si esibisce nella sua versione regina a Bologna, città patrimonio della Musica per l`Unesco"

"Era giusto che una manifestazione importante come la nostra avesse una sua colonna sonora - dice Enrico Zannini, Direttore di Cosmoprof Worldwide Bologna- ora ce l'abbiamo ed è un'altra collaborazione di eccellenza, tra le tante di Cosmoprof: quella con la storica e autorevole Fonoprint, che ringraziamo sentitamente".

Il brano "Zagara" di Franco J Marino sarà utilizzato come sigla di accompagnamento per i video promozionali all`estero e per i momenti di business e intrattenimento delle manifestazioni Cosmoprof.