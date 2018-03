Gentiloni: momento di passaggio ma servono scelte cruciali

Roma, 16 mar. - "E' un momento di passaggio nel nostro Paese ma dobbiamo essere consapevoli, allargando lo sguardo, del fatto che proprio in questo momento siamo chiamati a fare delle scelte importanti, che possono rivelarsi cruciali". Lo ha detto il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, intervenendo a Trento al Green Week Festival 'L`economia green e la ripresa del Paese'.

"Questa iniziativa - ha aggiunto - capita in un momento particolare anche per me, ma è anche un momento interessante per discutere le grandi sfide ambientali che abbiamo davanti".