Usa, avvocato pornostar: minacciata affinché stesse zitta su Trump

Nw York, 16 mar. - La pornostar Stormy Daniels sarebbe stata "fisicamente minacciata" affinché restasse in silenzio sulla presunta relazione sessuale con il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. A dirlo è stato l'avvocato della donna, Michael Avenatti, che in tv non ha però spiegato cosa sia successo; non è chiaro nemmeno se le minacce risalgano a un periodo precedente o successivo alla firma sull'accordo di riservatezza con l'avvocato del presidente, Michael Cohen. La donna, il cui vero nome è Stephanie Clifford, ha ricevuto 130.000 dollari da Cohen per restare in silenzio, poco prima delle elezioni.

Daniels si è rivolta a un tribunale della California per ottenere che l'accordo sia ritenuto non valido, dopo che Cohen ne ha parlato pubblicamente, e si è detta pronta a restituire i 130.000 dollari, pur di poter parlare liberamente della presunta relazione, risalente al 2006, quando Trump era già sposato con Melania.

La pornostar ha registrato un'intervista con il programma '60 Minutes' della Cbs, che la tv vorrebbe mandare in onda il 25 marzo.