Kiev: elettori russi non potranno votare in Ucraina

Kiev, 16 mar. - L'Ucraina ha avvertito oggi che vieterà agli elettori russi l'accesso ai consolati del loro Paese per votare domenica alle elezioni presidenziali russe, che si tengono quattro anni dopo l'annessione della penisola ucraina della Crimea da parte di Mosca.

Sulla sua pagina Facebook, il ministro dell'Interno Arsen Avakov ha annunciato che la polizia sorveglierà le rappresentanze diplomatiche russe in Ucraina "a Kiev, Kharkiv, Odessa e Lviv, e non permetterà ai cittadini russi di accedere a questi edifici per votare".