Furlan (FI): Silvio unico leader, non morirò leghista o grillino

Roma, 16 mar. - "Caro Silvio, occorre reagire immediatamente, io non morirò leghista o grillino e intendo battermi". Lo dichiara in una nota Simone Furlan, membro dell'Ufficio di Presidenza di Forza Italia e leader dell'Esercito di Silvio, secondo il quale "è doveroso rispettare gli impegni presi indicando Salvini come candidato premier del centro destra, ma la leadership è tutt'altra faccenda. Io, come altri milioni di italiani, mi riconosco solo ed esclusivamente in te e ti ritengo l'unico titolato a rappresentarmi, nessun altro".

"Ti prego - prosegue l'esponente azzurro sempre rivolgendosi a Berlusconi - di rimettere in campo tutto il tuo peso di Statista per dare una soluzione alla impasse politica senza delegare a nessuno quel ruolo che la storia ti ha consegnato, che ti spetta di diritto e di cui il Paese ha bisogno. Altresì spero tu dia il via a una rivoluzione vera in Forza Italia che parta dai territori, dai tanti bravi amministratori e militanti, tornando a rappresentare la base e quel mondo moderato e costruttivo del fare che oggi è smarrito".

"Forza Silvio io credo solo in te e aspetto un tuo segnale", conclude Furlan.