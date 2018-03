Amnesty: urgente rifornmare sistema indagini penali in Messico

Roma, 16 mar. - Il modo in cui vengono portate avanti le indagini penali in Messico va urgentemente riformato: è quanto ha dichiarato oggi Amnesty International alla luce del nuovo, schiacciante rapporto delle Nazioni Unite sulle indagini svolte dal governo messicano sulla sparizione forzata di 43 studenti, verificatasi nel 2014. Il rapporto rivela che persone sospettate di essere coinvolte nella vicenda sono state vittime di detenzione arbitraria e di tortura e che delle prove sono state alterate o nascoste.

"Le conclusioni delle Nazioni Unite confermano quanto gli attivisti e le organizzazioni per i diritti umani vanno denunciando da anni: il massiccio uso della tortura da parte delle autorità messicane e la manipolazione delle prove per coprire terribili violazioni e garantire impunità ai responsabili", ha dichiarato Erika Guevara-Rosas, direttrice di Amnesty International per le Americhe. (Segue)