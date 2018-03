Pubblicità, Nielsen: a gennaio mercato in crescita, +2,6% -2

Roma, 16 mar. - Per i singoli mezzi, spiega la Nielsen, a gennaio la tv cresce del 2,3%. Sempre in negativo la stampa: i quotidiani iniziano l'anno in calo del 7,8% e i periodici del 16,6%. Gli investimenti in radio crescono del 5,3%. Sulla base delle stime realizzate da Nielsen, la raccolta pubblicitaria dell'intero universo del web advertising segna un incremento del 7,3% rispetto a gennaio 2017 (-3,2% se si escludono il search e il social). In trend positivo il cinema (+26,6%), l'outdoor (+21,2%), la go tv (+29,6%) e il transit (+12%). Il direct mail chiude il mese a -2,1%.

Per i diversi settori "se ne segnalano 11 in crescita, con un apporto di circa 18 milioni di euro. Per i primi comparti del mercato si registrano andamenti differenti. Alla buona performance di auto (+9,1%), abitazione (+15,8%) e media-editoria (+7,1%), si contrappone il calo di alimentari (-11,3%), farmaceutici (-4,6%), telecomunicazioni (-13.1%) e distribuzione (-4,1%). Tra gli altri settori che contribuiscono alla crescita si segnala il buon risultato in termini di investimenti pubblicitari di gestione casa (+29,3%), industria-edilizia-attività (+72,7%) e tempo libero (+19%)".

"Sarà importante - conclude Dal Sasso - vedere i dati consolidati del primo trimestre per valutare la tendenza del 2018. La prima parte dell'anno potrà essere condizionata da un mese di febbraio debole in termini di raccolta pubblicitaria, come possibile conseguenza di un rush finale della campagna elettorale aspro nei toni e incerto sull'esito".