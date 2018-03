Santanché: Fdi propone Meloni per presidenza Camera

Roma, 16 mar. - "Se Matteo Salvini conferma di non volersi candidare per la presidenza di una delle due Camere, che spettano al centrodestra avendo vinto le elezioni, Fratelli d`Italia propone Giorgia Meloni per palazzo Montecitorio. La leader di FdI sarebbe perfetta per questa carica perché è una figura autorevole, responsabile, di garanzia ed è una donna. Mi sembra la soluzione più opportuna". Lo ha affermato in una dichiarazione la parlamentare Fdi, Daniela Santanchè.

"Ci aspettano settimane complicate, dovremo sciogliere molti nodi e la coalizione - aggiunge - deve essere compatta. Intanto occorre ricominciare a parlare delle nostre proposte anche in vista della presentazione del Def il 10 aprile, i nostri punti sono: la flat tax al 15 per cento su quanto dichiarato in più rispetto al 2017, l`abolizione al tetto per l`uso dei contanti, il dimezzamento dei costi di accoglienza per i richiedenti asilo e il raddoppio del fondo per i rimpatri degli immigrati clandestini, l`aumento delle pensioni di invalidità, gli asili nido gratis, il 50 per cento dei beni e delle risorse sottratti alla mafia destinati alle forze dell`ordine e alla sicurezza. Abbiamo un programma di governo ben definito, attorno a questo il segretario della Lega dovrà cercare in Parlamento il consenso di quelli che preferiscono dare una guida di centrodestra al paese e quindi delle riforme per rimettere in moto economia e occupazione piuttosto che riportare gli italiani al voto", conclude.