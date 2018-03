Apple: il 27 marzo evento sull'istruzione a Chicago

New York, 16 mar. - Apple investe nell'istruzione e invita studenti e insegnanti a un evento organizzato a Chicago, dove si prevede possa lanciare anche un nuovo modello iPad. L'appuntamento, tradizionalmente organizzato in California, quest'anno in via eccezionale avverrà in una scuola superiore della città dell'Illinois il 27 marzo a partire dalle ore 10, ora locale (17 ore italiana).

Nella mattina americana, il gruppo tecnologico ha inviato un invito a studenti e docenti dallo slogan "Let's take a field trip" (facciamo un viaggio sul campo). Una gita, insomma, durante la quale Apple offrirà sconti per l'acquisto dei propri prodotti: dai dispositivi elettronici a quelli per l'acquisto di iBooks.

In quell'occasione, come detto, la società potrebbe presentare l'ultima versione, ancora segreta, dell'iPad con una cornice più sottile e che dovrebbe essere dotato del riconoscimento facciale.

Non è la prima volta che Apple incontra gli studenti per contribuire all'alfabetizzazione digitale: a dicembre aveva collaborato con il sindaco di Chicago, Rahm Emanuel, al programma "Everyone Can Code", con cui hanno aggiunto l'insegnamento di Swift, linguaggio di programmazione creato da Apple, all'offerta didattica delle scuole e delle università pubbliche della città.