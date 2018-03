Alstom, Fim-Cisl: raggiunta intesa, maggiori tutele per lavoratori -2

Roma, 16 mar. - Sicurezza: al fine di accrescere la cultura della sicurezza in azienda, viene introdotta un'ora all'anno di workshop, rivolta a tutti i dipendenti. Il workshop sarà promosso congiuntamente da RLS e RSPP.

Incrementi salariali: l'intesa ha avviato un percorso di avvicinamento degli importi di premio di risultato, che erano significativamente diversi tra i siti, operando una scelta di solidarietà tra lavoratori a fa ore di quelli con importi minori di premio. Gli incrementi, nel triennio, varieranno tra i 150 e i 300 euro a regime. E' stata anche introdotta l'indennità di funzione pari a 165euro mensili per i lavoratori inquadrati al settimo livello.

La Fim, si legge, "esprime soddisfazione per l'esito del confronto; l'accordo rappresenta un importante riferimento per il futuro di Alstom in Italia, alla luce del processo di fusione con Siemens che impegnerà il lavoro del Coordinamento delle RSU, del Cae e di Fim, Fiom, Uilm nazionali, con l'obiettivo di tutelare i lavoratori e consolidare in Italia la presenza di un forte soggetto del ferroviario a matrice europea e di elevato profilo internazionale".