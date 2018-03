Alstom, Fim-Cisl: raggiunta intesa, maggiori tutele per lavoratori

Roma, 16 mar. - Dopo 9 mesi di trattative, concluso l'accordo Alstom Italia, la multinazionale del settore ferroviario con rilevante presenza in Italia. Formazione, welfare, cultura della sicurezza e incrementi salariali: questi i principali contenuti. Il Coordinamento Alstom e Fim, Fiom, Uilm hanno raggiunto un'ipotesi di accordo di secondo livello che riguarda circa 000 lavoratori in Italia, nei siti di Sesto San Giovanni, Bologna, Savigliano, Lecco, Firenze, Roma e Bari. Lo ha riferito il segretario generale Fim-Cisl, Marco Bentivogli, affermando che con l'intesa ci sono "maggiori tutele per i lavoratori".

I principali contenuto dell'intesa:

Formazione: rafforzato impegno sul diritto alla formazione, con un forte ruolo propositivo delle rsu sui temi di industria 4.0 utili a migliorare le competenze dei laboratori e la competitività aziendale. Una commissione nazionale e le commissioni di sito verificheranno il coinvolgimento di tutti i lavoratori nel processo formativo, in particolare analizzando i mestieri critici e prevenendo il ricambio in azienda di tali professioni con il ricorso al bacino di lavoratori atipici già occupati.

Welfare: riformati per gli stabilimenti di Sesto e Savigliano i trattamenti di welfare, prevedendo l'erogazione di 40 e 100 euro annui per chi ha carichi familiari.Inoltre, per tutti i siti, è prevista l'erogazione di 50€ annui per la durata di vigenza dell'accordo.(Segue)