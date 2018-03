Zara riapre in via del Corso a Roma dopo un profondo restyling

Roma, 16 mar. - Zara riapre le porte del suo negozio di Roma nello storico palazzo Bocconi, uno dei flagship store più emblematici a livello mondiale. Lo comunica il gruppo Inditex. Dopo un restyling durato tre mesi, "questo negozio iconico in via del Corso presenta la nuova immagine nei suoi 2.500 metri quadri di superficie, divisi su cinque piani dedicati alle collezioni donna, uomo e bambino".

I dettagli architettonici originali in stile neo-rinascimentale, come colonne, atrio e modanature del soffitto, "sono stati recuperati e messi in luce, generando ambienti in grado di dialogare con la storia del palazzo Bocconi, che risale al 1887. Un edificio monumentale e innovativo, che ha ospitato i primi Grandi Magazzini nella capitale".

Il negozio "conferma l'impegno ambientale del gruppo e incorpora tutti gli elementi di eco-sostenibilità degli store eco-efficienti di Inditex, che consentono un risparmio medio di elettricità del 30%, con conseguente riduzione delle emissioni inquinanti, e un risparmio di acqua fino al 40% rispetto a un punto vendita tradizionale".