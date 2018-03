Siria, Stato maggiore Francia: Parigi potrebbe colpire in autonomia -2

Parigi, 16 mar. - Nel maggio 2017 Emmanuel Macron aveva dichiarato che "ogni eventuale ricorso alle armi chimiche" in Siria avrebbe provocato una "risposta immediata" della Francia. Il 2 marzo la presidenza francese ha annunciato che Parigi e Washington "non tollererebbero l'impunità" in caso "d'utilizzo accertato" di armi chimiche in Siria e che "verrebbe data una risposta ferma in perfetto coordinamento con i nostri alleati americani".

Le forze di Bashar al Assad sono accusate di aver utilizzato il cloro contro il feudo ribelle della Ghouta orientale. Al momento Francia e Stati Uniti dicono di non disporre di prove accertate.