Siria, Stato maggiore Francia: Parigi potrebbe colpire in autonomia

Parigi, 16 mar. - La Francia potrebbe colpire la Siria "in autonomia" se Damasco superasse la "linea rossa" annunciata dal presidente Emmanuel Macron, ovvero il ricorso accertato alle armi chimiche. Lo ha detto oggi il capo di Stato maggiore francese, generale Francois Lecointre. "Immaginerete che il presidente Macron non avrebbe fissato una linea rossa e non avrebbe fatto questa dichiarazione se non sapeva che abbiamo i mezzi per farlo", ha dichiarato su Europe 1. "Mi permetterete di riservare i dettagli della pianificazione che facciamo al presidente della Repubblica", ha aggiunto.

Se Parigi dovesse decidere di colpire la Siria "lo farebbbe di concerto con gli americani, senza dubbio. Ad ogni modo la Francia ha la possibilità di fare le cose in autonomia", ha sottolineato il generale Lecointre. "C'è una vera solidarietà con un alleato strategico di primo piano per la Francia e senza dubbio una stessa visione in merito alla situazione in Siria e al rischio del superamento di queste linee rosse", ha aggiunto riferendosi a Washington. (Segue)