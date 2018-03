Belgio, revocata ai sauditi licenza gestione moschea di ... -2

Roma, 16 mar. - Questa convenzione del giugno 1969 in teoria aveva una durata di 99 anni. Ora il CICB ha un anno per lasciare l'edificio, il tempo per trovare "una nuova struttura". Il governo ora vuole "pluralismo e trasparenza" all'interno della Grande Moschea, che deve "cercare il riconoscimento" da parte dello stato e "rispettare le leggi e le tradizioni del nostro paese che trasmettono una visione tollerante dell'Islam", ha detto il ministro della Giustizia.

"Questo è un segnale importante per la nostra comunità musulmana, sfruttata per decenni da un Islam che non era il suo: ovvero il Maliki, che è più tollerante, più moderato", ha detto alla France Presse il parlamentare centrista George Dallemagne riferendosi alla più diffusa scuola di giurisprudenza islamica seguita in Nord Africa. I musulmani del Belgio sono per lo più di origine marocchina. "La lotta deve ora essere condotta a livello europeo", ha detto il deputato, sottolineando che in Europa "20 moschee dipendono dalla World Islamic League".