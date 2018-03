Belgio, revocata ai sauditi licenza gestione moschea di Bruxelles

Roma, 16 mar. - Il governo belga ha deciso di revocare una convenzione in vigore da mezzo secolo che affida la gestione della Grande Moschea di Bruxelles ad una organizzazione voluta e finanziata dall'Arabia Saudita. Lo ha annunciato oggi il ministro della Giustizia, Koen Geens.

L'esecutivo soddisfa così una delle principali raccomandazioni della commissione d'inchiesta parlamentare che è stata istituita in seguito agli attacchi del 22 marzo 2016 a Buxelles costati la vita a 32 persone e rivendicati dal gruppo jihadista dello Stato islamico (Isis).

La Grande Moschea di Bruxelles, situata in un grande parco pubblico nel cuore dell'Europa, è un luogo simbolico dell'Islam in Belgio. Ma nelle conclusioni di questa commissione parlamentare, formata nell'ottobre 2017, questa istituzione viene criticata per aver promosso un Islam "Salafita-Wahabita" e che probabilmente "ha un ruolo molto significativo nel radicalismo violento".

Oggi, come ha detto Koen Geens è il Consiglio dei Ministri ha deciso di "risolvere il contratto su beni di terzi con il Centro islamico e culturale del Belgio (CICB - Grande Moschea di Bruxelles), affiliata alla Lega musulmana mondiale", una organizzazione voluta e finanziata da Riad.