Mosca apre inchiesta su morte esule e avvelenamento ... -2

Mosca-Londra, 16 mar. - Gli investigatori russi hanno aggiunto che sono pronti a collaborare con le autorità competenti della Gran Bretagna.

La morte del 69enne Glushkov, che in Russia era coinvolto in un caso di appropriazione indebita e che aveva ottenuto l'asilo in Gran Bretagna, è divenuta nota il 13 marzo. Il suo corpo è stato scoperto da sua figlia Natalia in un appartamento alla periferia di Londra. I conoscenti del defunto hanno riferito che c'erano segni di strangolamento sul suo corpo. La polizia di Londra non ha ancora rilasciato commenti ufficiali sulla causa della morte di Glushkov.

Julia Skripal è attualmente in ospedale con suo padre, ex colonnello GRU - i servizi segreti militari - Sergei Skripal. Secondo gli investigatori britannici, entrambi hanno ricevuto un avvelenamento grave con un agente chimico. Le autorità britanniche hanno accusato di coinvolgimento nell'avvelenamento la Russia, sostenendo che la sostanza potrebbe essere stata prodotta in Russia e hanno ordinato l'espulsione di 23 diplomatici russi, oltre alla sospensione dei contatti bilaterali ad alto livello.