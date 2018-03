Eni, Descalzi: ottimista su Cipro, nessuna intenzione andar via

Londra, 16 mar. - Eni non ha intenzione di andar via da Cipro dopo che il governo turco ha respinto la nave Saipem Eni per effettuare esplorazioni al largo dell'isola. "Non abbiamo nessuna intenzione di andare via. C'è un piccolo problema. Aspettiamo, le diplomazie europea e di altri paesi stanno discutendo. Aspettiamo per valutare il prossimo passo. Sono ottimista su una soluzione futura". Lo ha spiegato l'ad, Claudio Descalzi, nel corso della conferenza stampa dopo la presentazione del Piano 2018-21.