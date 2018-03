Centrodestra, Polverini (Fi): fase delicata, tenere nervi saldi

Roma, 16 mar. - "Siamo l`unica coalizione in campo ad avere un programma condiviso che sarà presentato dal nostro candidato alla presidenza del Consiglio Salvini alle altre forze politiche con lo scopo di verificare se ci sono le condizioni per la formazione di un esecutivo di centrodestra". Lo dichiara in una nota la parlamentare di Fi, Renata Polverini.

"Sono ottimista - aggiunge - sulla possibilità di trovare convergenze sulle proposte in Parlamento perché credo che oggi sia prioritario, dopo anni di crisi durissima che hanno messo in ginocchio famiglie e imprese, porre al primo posto la realizzazione di riforme per l`economia e l`occupazione. Riforme che riportino l`Italia a correre e la pongano al riparo dalle speculazioni dei mercati. Siamo in una fase molto delicata, ma occorre tenere i nervi saldi e lavorare compatti nell`interesse del paese e dei cittadini per dare una risposta concreta e scongiurare l`ipotesi disastrosa di un ritorno alle urne", conclude.