Roma, 16 mar. - "Oggi è stato aggiunto un ulteriore tassello al chiaro disegno di invertire i principi della buona giustizia: prima si erano allungati i tempi di prescrizione trasformando i 'presunti innocenti' in 'quasi colpevoli', ora si piccona quel poco che resta della certezza della pena andando nella direzione di trasformare i 'certamente colpevoli' in 'quasi innocenti'". Lo dichiara in una nota l'onorevole Enrico Costa.