Redditi, Bombassei paperone alla Camera, Piano e Rubbia al Senato

Roma, 16 mar. - E' Alberto Bombassei, deputato del gruppo Misto iscritto alla componente Civici e innovatori, il paperone della Camera: secondo le dichiarazioni patrimoniali consultabili sul sito www.parlamento.it, Bombassei dichiara un reddito imponibile di 5.198.751 di euro seguito da Antonio Angelucci con 2.726.959 di euro. Sopra il milione anche Gregorio Gitti (Pd) con 1.740.320 di euro. Al Senato, invece, i più ricchi sono i senatori a vita Renzo Piano, architetto, e Carlo Rubbia, astrofisico, che sfiorano i tre milioni di euro a testa ma le cui attività professionali si svolgono prevalentemente all'estero. Piano ha dichiarato 349.474 euro incassati in Italia e 2 milioni e 640.820 di imponibile in Francia; Rubbia 1.699.928 in Svizzera.

Tra gli altri senatori la rosa dei più ricchi vede in testa Giulio Tremonti (Gal) con un reddito imponibile di 2 milioni 111.533 euro. Lo segue Nicolò Ghedini (Forza Italia), 1 milione e 623.533 euro, avvocato di Silvio Berlusconi, che quest'anno supera Alfredo Messina (Forza Italia) che dichiara 1 milione e 508.738 euro.

L'ex premier Mario Monti ha dichiarato un reddito di 421.611 euro. Molto più 'poveri' gli altri senatori a vita: il presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano con un imponibile di 121.372 euro e la ricercatrice Elena Cattaneo con 108.520 euro. Il presidente del Senato, Pietro Grasso, che nel 2016 ha dichiarato un reddito di 340.563 euro, denuncia per il 2017 321.195.

Sfiora il milione il senatore Salvatore Sciascia (Forza Italia) con 955.463 euro e figurano tra i più agiati anche Franco Carraro (Forza Italia) con un imponibile di 471.288 euro, seguito dai senatori del Pd Andrea Marcucci con 322.954 euro e Linda Lanzillotta, 330.834. Distaccati, Paolo Galimberti (Forza Italia) con 206.820 euro, Maria Paola Merloni (Autonomie) 294.740, Nico D'Ascola (Ap, presidente della commissione Giustizia del Senato) 205.955, Giacomo Caliendo e Andrea Mandelli (entrambi di Forza Italia) rispettivamente 261.592 e 255.753 euro. Sempre azzurro è il senatore Francesco Nitto Palma con 231.182 euro. 'Paperone' dei capigruppo si conferma, poi, Karl Zeller del gruppo Per le autonomie, di professione avvocato, che dichiara 385.102 euro. Massimo Mucchetti del Pd, titolare della lista più lunga di partecipazioni azionarie dichiarate, registra redditi per 287.165 euro. Sempre del Pd e sopra i 200 mila euro è Sergio Zavoli con 240.330 euro.

A Montecitorio decisamente sopra alla media degli altri deputati anche il reddito di Ignazio Abbrignani (Noi con l'Italia-Scelta Civica) con 744.709 euro, Gianfranco Chiarelli (Direzione Italia) con 742.379 euro, Francesco Paolo Sisto (Fi) con 660.433, Rocco Crimi (Fi) con 532.383, Francesco Bonifazi, tesoriere Pd, con 397.387 euro, Matteo Colaninno (Pd) con 327.163. L'esponente di Leu Pierluigi Bersani dichiara invece 148.096 euro.