Carceri, Calderoli: ultimo regalo a criminali da governo bocciato

Roma, 16 mar. - "Per la serie 'in cauda venenum' un Governo provvisorio, un Governo formato da esponenti di partiti usciti bocciati e travolti dal voto degli italiani, vara un pacchetto di misure alternative al regime detentivo, aprendo le celle ai delinquenti con l'ennesimo 'svuota carceri' camuffato con i soliti tecnicismi. Non esiste e appena saremo al Governo cancelleremo queste assurde norme che premiano sempre chi delinque a discapito della certezza della pena e della sicurezza di ognuno di noi". Lo afferma Roberto Calderoli, senatore della Lega.