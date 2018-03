Milano, riqualificazione periferie con "Quartieri connessi... -2

Milano, 16 mar. - Gli spazi che verranno messi in connessione - digitale e con il quartiere - si trovano tutti ai piedi di stabili di edilizia residenziale pubblica, per i quali perlopiù fungevano da locali di guardianìa, si presentano ricchi di potenzialità in termini di versatilità d`uso e bacino d`utenza intercettato, e sono diffusi a raggiera sul territorio della città: largo Boccioni, piazzetta Capuana (dove è già aperto anche uno spazio comunale WeMi, per informare sull`offerta dei servizi domiciliari) e via Padre Luigi Monti a nord, via sant`Erlembaldo e via Palmanova a est, viale Omero e via Faenza a sud, via Fratelli Zoia e via Visconti a ovest.

Per il progetto sono state attivate tre linee di finanziamento, che corrispondono anche alle fasi necessarie per la sua realizzazione finale: si parte con i lavori edilizi di riqualificazione e adeguamento normativo (1,112 milioni), in calendario a partire da settembre; si passa poi alla messa a punto di una piattaforma web utile per servizi specifici dedicati agli inquilini Erp (1,354 milioni); per finire si sostengono le nuove attività sociali e imprenditoriali (530mila euro di contributi) che verranno individuate questa estate tramite bando pubblico.

Pon Metro è un programma rivolto alle città metropolitane, in linea con le strategie dell`Agenda urbana europea e con gli obiettivi di Europa 2020, con il quale il Comune di Milano intende finanziare, oltre a `Quartieri connessi`, anche altri progetti su diversi assi di intervento, tutti comunque dedicati allo sviluppo urbano sostenibile.