Milano, al via sperimentazione gestione condivisa beni... -2

Milano, 16 mar. - La prima fase della sperimentazione si concentrerà su otto spazi cittadini individuati dall`Amministrazione. Cinque potranno essere utilizzati per iniziative temporanee: l`area di Piazza Tirana, l`area di largo A. Balestra, le aree verdi di via del Cardellino e di via Cesariano, l`Anfiteatro Martesana in largo Parco Martiri della Libertà Iracheni per iniziative di animazione a titolo gratuito e le aree pedonali di via Micene e via Abbiati, nel quartiere San Siro.

Tre invece saranno destinati a progetti di carattere continuativo: l`immobile confiscato alla mafia in via Espinasse 106, che dovrà essere destinato a finalità che siano coerenti con la legislazione in materia di utilizzo di beni confiscati alla criminalità organizzata; il campo bocce del parco Franca Rame nel quartiere Adriano e i locali a uso commerciale posti al piano terra dell`edificio ERP di via Giovanola 13/27 sfitti da lungo tempo.

In queste aree - sulla base delle proposte avanzate da parte di cittadini, associazioni e gruppi informali - si attiveranno collaborazioni di diverso tipo, dalla cura occasionale a quella costante e continuativa, dalla gestione condivisa sino ad arrivare, in un crescendo del rapporto di collaborazione, alla rigenerazione dell`area.

L`elenco potrà essere esteso ad altre aree verdi (aiuole, orti urbani, giardini condivisi), aree ludiche e sportive e immobili che necessitano di cura e manutenzione all`interno dei quali promuovere attività di formazione e di coesione sociale per la promozione dell`integrazione e azioni di valorizzazione culturale. Potranno essere selezionate anche aree individuate dai cittadini, purché rientrino fra le tipologie indicate.

L`esperienza della sperimentazione del "Patto di collaborazione" permetterà poi la stesura di una bozza di "Regolamento dei Beni Comuni" da presentare al Consiglio Comunale per la discussione e la successiva l`approvazione.

Sono già 104 i Comuni che hanno adottato un regolamento in materia. Pioniere il Comune di Bologna nel 2014, seguito da altri capoluoghi come Alessandria, Bari, Bergamo, Brescia, Brindisi, Caserta, Firenze, Genova, Grosseto, L`Aquila, Livorno, Parma, Pavia, Pescara, Pistoia, Pordenone, Ravenna, Reggio Calabria, Siena, Sondrio, Terni, Torino e Trento.