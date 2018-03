Milano, al via sperimentazione gestione condivisa beni comuni

Milano, 16 mar. - La Giunta comunale di Milano ha approvato le linee guida per dare il via a un accordo di collaborazione per la gestione condivisa dei beni comuni. Si tratta di una sperimentazione che avrà la durata di 12 mesi e vedrà la collaborazione tra Pubblica Amministrazione e cittadini attivi, volontari, gruppi informali (comitati e social street e altre forme di aggregazione spontanea di cittadini), associazioni legalmente riconosciute, istituzioni scolastiche, comitati di genitori, fondazioni e imprese promotrici del cosiddetto "volontariato aziendale" per la cura condivisa di alcuni immobili, spazi aperti e aree comuni.

Attraverso questa sperimentazione - si legge in una nota - la Giunta intende promuovere la partecipazione della cittadinanza attiva al governo della città e al tempo stesso consolidare il rapporto tra Amministrazione e cittadini, volontari e gruppi informali per prendersi cura insieme di alcune aree, contrastando così il degrado e promuovendo l`inclusione sociale.

"Giunge a maturazione - dichiarano gli assessori Lorenzo Lipparini (Partecipazione, Cittadinanza attiva e Open Data) e Gabriele Rabaiotti (Lavori pubblici) - un ampio percorso di discussione e approfondimento per portare a Milano uno strumento innovativo, più semplice e diretto, che consentirà ai cittadini di collaborare con l`Amministrazione nella realizzazione di progetti di gestione, manutenzione, miglioramento e attivazione dei beni comuni urbani: dalle aree verdi a porzioni di terreno, dagli spazi a piccole installazioni per la pratica di sport. È un`opportunità per chiamare a raccolta e attivare tutte le energie civiche nel miglioramento della qualità della vita nei quartieri che si interfaccia in modo complementare con le risorse e il percorso del Bilancio Partecipativo. Con quest`ultimo realizzeremo le opere pubbliche richieste dai cittadini, con i patti di collaborazione le faremo vivere".

