Niger, Paesi africani: contrastare migrazione, con solidarietà -2

Niamey, 16 mar. - L'idea è di "affrontare le cause profonde della migrazione irregolare" e per fare questo, ha detto il ministro dell'Interno nigerino, Mohamed Bazoum, occorre affrontare "i problemi economici che sono alla base del fenomeno migratorio". Nella dichiarazione si sollecita quindi lo "sviluppo di condizioni che favoriscano un'economia alternativa all'economia sommersa del traffico illecito di migranti", adottando un "approccio globale e solidale". Questo richiede "un'equa ripartizione delle responsabilità tra paesi di origine, transito e destinazione", in base alla "capacità nazionale" di ciascuno, e con "il finanziamento di progetti di investimento".

La conferenza si pone come seguito operativo del vertice tra Unione Europea e Unione Africana dello scorso novembre. La priorità è "riportare stabilità nella regione", ha sottolineato il Commissario Ue per le migrazioni, Dimitris Avramopoulos.