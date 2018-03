Niger, Paesi africani: contrastare migrazione, con solidarietà

Niamey, 16 mar. - Affrontare le cause profonde della migrazione per rafforzare la lotta ai trafficanti di migranti, in spirito di solidarietà: questo l'impegno preso oggi a Niamey dai ministri europei e africani in una dichiarazione in cui si sollecita una "equa ripartizione delle responsabilità" tra i paesi.

La "Conferenza sul coordinamento della lotta contro i trafficanti di migranti" è stata organizzata dal Niger e ha visto riuniti i rappresentanti di nove paesi africani (Ciad, Mali, Burkina Faso, Mauritania, Costa d'Avorio, Guinea, Senegal e Libia), di quattro paesi europei (Francia, Germania, Italia, Spagna), dell'Unione europea e dell'Onu. Stando alla dichiarazione finale, i partecipanti hanno concordato di "rafforzare i quadri legislativi nazionali" per perseguire i trafficanti, di potenziare gli strumenti operativi e tecnici e di "coordinarli meglio a livello regionale", di migliorare la cooperazione giudiziaria e di "rafforzare il controllo delle frontiere". (Segue)