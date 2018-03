Mosca apre inchiesta su morte esule e avvelenamento figlia Skripal

Mosca-Londra, 16 mar. - Il Comitato investigativo russo ha aperto un'indagine penale sull'omicidio del socio di Boris Berezovsky, Nikolai Glushkov, e sul tentato omicidio della figlia della ex spia russa Sergei Skripal, Julia Skripal, in Gran Bretagna.

Secondo gli investigatori russi "sono indagini particolarmente importanti" l'inchiesta penale sulla morte di Nikolai Glushkov, l'ex top manager di "Aeroflot" e alleato di Boris Berezovsky, e sul tentato omicidio della figlia dell'ex colonnello dei servizi segreti militari russi Gru.

Per quanto riguarda Julia Skripal - la 33enne trovata in fin di vita accanto su una panchina di un centro commerciale a Salisbury, Sud dell'Inghilterra - si parla di "tentato omicidio premeditato di un cittadino della Federazione russa", per Glushkov di "omicidio". (segue)