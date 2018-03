Cyber security, premiati vincitori del progetto Boeing-Unige

Roma, 16 mar. - Oggi a Genova si è svolto l`evento di premiazione del Boeing-UniGe Scholarship Project, il progetto promosso dal Dipartimento di Informatica, Bioingegneria, Robotica e Ingegneria dei Sistemi (Dibris) dell`Università degli Studi di Genova, in collaborazione con Boeing, che ha visto l`assegnazione di due borse di studio da 5mila dollari per l`anno accademico 2017/2018.

La gara Ctf (Capture The Flag) per l`assegnazione delle borse si è svolta il 5 febbraio presso il Dibris: i partecipanti si sono sfidati su vari esercizi relativi ai diversi aspetti della cyber security, creati appositamente per mimare alcune vulnerabilità note nei sistemi informatici.

Alla premiazione hanno presenziato: il rettore dell`Università di Genova, Paolo Comanducci; Aristide Massardo, preside della Scuola Politecnica dell'Università di Genova; Paolo Scotto di Castelbianco, direttore della Scuola del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza (Dis); Paolo Prinetto, presidente del Consorzio Interuniversitario Nazionale per l`Informatica (Cini); e il generale Francesco Vestito, Comandante del Comando Interforze Operazioni Cibernetiche (Cioc).

I vincitori di questa prima edizione della Ctf sono Lorenzo Maffia, studente della laurea triennale in Ingegneria Informatica e Federico Lucini, studente della laurea magistrale in Computer Science. Le borse di studio consentiranno ai vincitori di intraprendere un percorso di approfondimento su alcuni temi della cyber security nell`ambito del Laboratorio di Computer Security del Dibris.

"Boeing", ha commentato Antonio De Palmas, presidente Boeing Italia e managing director per il Sud Europa, "vanta una collaborazione di lunga data con università, centri di ricerca ed enti di istruzione superiore a livello globale, con uno sguardo che punta al talento e all`innovazione dei prossimi cento anni. Attraverso programmi e borse di studio, come quelle che abbiamo assegnato oggi a due studenti del Dibris, Boeing collabora in modo concreto con le maggiori Università italiane, oltre a portare avanti rapporti di cooperazione con gli atenei di tutta Europa. Siamo soddisfatti dell`importante contributo dato da Boeing all`arricchimento dell`offerta formativa dell`Università di Genova in un settore strategico come la cyber security, e siamo lieti che la nostra partnership possa continuare anche nel corso del prossimo Anno Accademico".

Paolo Comanducci, rettore dell`Università di Genova, ha invece sottolineato la funzione dell`Ateneo genovese: "Grazie alla qualità dei propri docenti, l`Università di Genova si candida ad essere un punto di riferimento nell`ambito della cyber security, promuovendo la ricerca e la formazione, creando percorsi altamente professionalizzanti per i futuri operatori del settore".

L`iniziativa Boeing-UniGe Scholarship Project, lanciata nel 2017, mira, spiega una nota, "ad arricchire l`offerta formativa del Dipartimento in tema di sicurezza informatica attraverso l`attivazione di corsi dedicati. Ha coinvolto studenti della Laurea Triennale e Magistrale delle facoltà di Scienze Informatiche ed Ingegneria Informatica in un percorso di formazione ed approfondimento in materia di sicurezza informatica e protezione delle infrastrutture. I risultati del progetto verranno poi disseminati a tutto il naturale bacino di utenza dell`Università di Genova, tramite pubblicazioni, comunicati stampa e iniziative di divulgazione".

