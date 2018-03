Kurdistan chiede risarcimento a Iran 30 anni dopo strage Halabja

Roma, 16 mar. - In occasione del 30esimo anniversario dal bombardamento con armi chimiche sulla città curda di Halabja, il governo autonomo del Kurdistan iracheno ha chiesto al governo centrale di Baghdad di "risarcire le famiglie delle vittime e la ricostruzione della città". Lo riferisce la tv satellitare curda irachena Rudaw, che cita un comunicato ufficiale del governo autonomo di Erbil.

"Ancora un'altra volta chiediamo al governo iracheno di svolgere il proprio dovere di risarcire le famiglie delle vittime e ricostruire la città di Halbjah", ha detto il governo curdo in un comunicato che fa anche un appello alla "Comunità internazionale di non permettere mai più il ripetersi di crimini di questa portata in nessun angolo del pianeta".

Il 16 marzo 1988, verso la fine della guerra tra Iran e Iraq scoppiata nel settembre del 1980, bombardieri dell'aviazione di Baghdad invasero il cielo di Halabja, città allora di 70mila abitanti della provincia di Suleymania, a pochi chilometri dalla frontiera iraniana. Le vittime delle bombe chimiche sganciate a ondate successive dai Mirage e Mig iracheni furono 5mila e i feriti più di 10mila: molte di loro vennero abbattute, dalle squadre della morte capeggiate da Ali "il Chimico", cugino di Saddam Hussein, per nascondere ogni traccia del massacro.