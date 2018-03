Centrodestra, Gelmini: occorre governo, Fi può garantire equilibrio

Roma, 16 mar. - "Offrire una soluzione per il governo del Paese è necessario ed è una scelta responsabile e un dovere per chi, come Forza Italia, ha messo sempre al primo posto la responsabilità nei confronti dei cittadini elettori. Occorre un esecutivo in grado di dare le risposte che gli italiani si attendono, lungo un percorso di crescita del Paese, mettendo in primo piano i giovani e le famiglie. Il centrodestra unito può dare queste risposte e Forza Italia può garantire l`equilibrio necessario per gestire questa fase, in Italia e in Europa. Fughe in avanti non aiutano il Paese e rischiano di mettere l`Italia fuori gioco". Lo dichiara Mariastella Gelmini, deputata di Forza Italia e coordinatrice lombarda.