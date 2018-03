Il comunicato del Consiglio dei Ministri -17

Roma, 16 mar. - LEGGI REGIONALI E GIUDIZI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE.

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni, ha esaminato ventisette leggi regionali e ha quindi deliberato

- di impugnare: 1. la legge della Regione Lombardia n. 7 del 25/01/2018, recante "Integrazione alla legge regionale 1° ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo). Istituzione del codice identificativo da assegnare a case e appartamenti per vacanze", in quanto una norma riguardante le locazioni turistiche invade la competenza riservata allo Stato in materia di ordinamento civile, violando sia l`articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione, sia il principio di eguaglianza di cui all`art. 3 della Costituzione; 2. la legge della Regione Veneto n. 1 del 26/01/2018, recante "Modifiche della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48 "Misure per l`attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, della corruzione nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile", in quanto una norma, riguardante la costituzione di parte civile della Regione in alcuni processi penali, invade la competenza esclusiva statale in materia di "giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale", in violazione dell`art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, nonché con il principio di ragionevolezza di cui all`art. 3 della Costituzione; 3. la legge della Regione Abruzzo n. 5 del 23/01/2018, recante "Norme a sostegno dell`economia circolare - Adeguamento Piano Regionale di Gestione Integrata dei Rifiuti (PRGR)", in quanto varie norme riguardanti il piano regionale di gestione dei rifiuti e la capacità complessiva di trattamento di rifiuti degli impianti di incenerimento, eccedono dalle competenze regionali, violando la competenza statale in materia di tutela dell`ambiente di cui all`articolo 117, secondo comma lettera s) della Costituzione,

- e di non impugnare:

4. la legge della Regione Friuli Venezia Giulia n. 1 del 09/01/2018, recante "Disposizioni in materia di requisiti igienico-sanitari e di sicurezza delle piscine a uso natatorio";

5. la legge della Regione Lombardia n. 1 del 15/01/2018, recante "Misure per la tutela degli investimenti pubblici regionali e per il sostegno all`occupazione";

6. la legge della Regione Lombardia n. 2 del 19/01/2018, recante "Modifiche alla legge regionale 31 ottobre 2012, n. 17 (Norme per l`elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione)";

7. la legge della Regione Lombardia n. 3 del 19/01/2018, recante "Modifiche alla legge regionale 2 dicembre 2016, n. 31 (Disciplina delle cause di ineleggibilità e incompatibilità con la carica di Presidente della Regione, consigliere regionale, assessore regionale e sottosegretario regionale) e alla legge regionale 31 ottobre 2012, n. 17 (Norme per l`elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione)";

8. la legge della Regione Abruzzo n. 1 dell` 8/01/2018, recante "Norme per la valorizzazione e promozione dei ristoranti tipici dell`Abruzzo";

9. la legge della Regione Abruzzo n. 2 del 12/01/2018, recante "Legge organica in materia di sport ed impiantistica sportiva";

10. la legge della Regione Abruzzo n. 3 del 12/01/2018, recante "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 26 giugno 1997, n. 54 (Ordinamento dell`organizzazione turistica regionale)";

11. la legge della Regione Abruzzo n. 4 del 12/01/2018, recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori disposizioni urgenti".

12. la legge della Regione Molise n. 1 del 24/01/2018, recante "Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2018-2020 in materia di entrate e spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali";

13. la legge della Regione Sardegna n. 3 del 17/01/2018, recante "Disposizioni urgenti in materia di enti locali. Modifiche alla legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna)";

14. la legge della Regione Calabria n. 1 del 29/01/2018, recante "Istituzione del garante regionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale";

15. la legge della Regione Friuli Venezia Giulia BUR n. 9 del 28/02/2018, "Testo di legge regionale di cui all`articolo 12, secondo comma, dello statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, recante: `Modifiche alla legge regionale 7 marzo 2003, n. 5 (Articolo 12 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all`iniziativa popolare delle leggi regionali)`";

16. la legge della Regione Lombardia n. 4 del 25/01/2018, recante "Modifiche alla l.r. 10/2004 - Interventi di sostegno alle vittime del dovere";

17. la legge della Regione Lombardia n. 5 del 25/01/2018, recante "Razionalizzazione dell`ordinamento regionale. Abrogazione di disposizioni di legge";

18. la legge della Regione Lombardia n. 6 del 25/01/2018, recante "Promozione e valorizzazione del termalismo lombardo";

19. la legge della Regione Lombardia n. 8 del 25/01/2018, recante "Misure di sostegno a favore delle emittenti radiotelevisive locali";

20. la legge della Regione Puglia n. 1 del 25/01/2018, recante "Interventi per la valorizzazione dei rituali festivi legati al fuoco";

21. la legge della Regione Puglia n. 2 del 25/01/2018, recante "Indirizzi per lo sviluppo, la sostenibilità ambientale e la coesione economica e sociale del territorio di Taranto";

22. la legge della Regione Basilicata n. 1 del 29/01/2018, recante "Modifica ed integrazione all`articolo 23 della Legge Regionale 30 dicembre 2017, n. 39";

23. la legge della Regione Basilicata n. 2 del 29/01/2018, recante "Rendiconto per l`esercizio finanziario 2016 dell`Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura (A.L.S.I.A.)";

24. la legge della Provincia di Trento n. 2 del 26/01/2018, recante "Istituzione, promozione e finanziamento degli orti didattici in Trentino";

25. la legge della Regione Calabria n. 2 del 02/02/2018 "Istituzione del Comune di Corigliano - Rossano derivante dalla fusione dei comuni di Corigliano Calabro e di Rossano";

26. la legge della Regione Campania n. 1 del 06/02/2018 "Norme in materia di informazione e comunicazione";

27. la legge della Regione Calabria n. 3 del 06/02/2017, recante "Incentivazione del turismo in arrivo (incoming) attraverso i trasporti aerei, ferroviari, su gomma e via mare, a sostegno della destagionalizzazione".

Infine, su proposta dello stesso Presidente, il Consiglio dei ministri ha deliberato la determinazione d`intervento nel giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Regione Toscana, avverso l`articolo 1, commi 4, lettera b), e 11-quater, del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili", convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, concernenti l`estensione della procedura di definizione agevolata (c.d. "rottamazione delle cartelle esattoriali"), ai contribuenti che non avevano presentato domanda o non avevano provveduto al tempestivo pagamento, entro i termini prescritti, delle rate scadute, nonché ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017.

Il Consiglio dei ministri è terminato alle ore 11.56.