P3, D`Alessandro (Ala): Verdini assolto da associazione segreta

Roma, 16 mar. - "Quando per otto anni descrivi Denis Verdini come il male assoluto, in quanto a capo di una risibile loggia che con scarsa fantasia è stata ribattezzata P3, e poi lo trovi assolto, poiché non solo non era il capo ma neanche faceva parte di questa associazione segreta, viene da pensare che troppo spesso la solerzia di certi pubblici ministeri di fronte a battaglie che avrebbero dovuto essere e restare solo politiche, sarebbe degna di miglior causa". E' quanto afferma in una nota Luca d'Alessandro di Ala.

"Per quanto riguarda la condanna di Verdini per un reato minore, legato peraltro a una vicenda marginale sulla quale siamo convinti che in Appello si farà piena luce, c`è da dire che a fronte di una così roboante accusa iniziale, un finanziamento illecito non si nega a nessuno... Almeno, per consolare il povero pubblico ministero", conclude.