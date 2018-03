Carceri, Rossomando (Pd): riforma giusta, alternativa a Lega

Roma, 16 mar. - "La riforma dell'ordinamento penitenziario, molto attesa, è finalmente arrivata al traguardo ed è il giusto punto di arrivo dell'impegno di questi cinque anni non solo del Parlamento e del Governo con il ministro della Giustizia Andrea Orlando ma di tutti gli operatori del settore giustizia, soprattutto di chi è impegnato in prima linea nella gestione dell'esecuzione della pena". Così Anna Rossomando, senatrice del Pd.

"Si tratta - aggiunge - di norme che danno risposta alla richiesta dei cittadini di sicurezza e di pene certe, puntando sulla funzione rieducativa della pena e sulla differenziazione di percorsi a seconda della gravità del reato e del comportamento del condannato. Migliorare le condizioni di vita dei detenuti e dare impulso alle pene alternative dà concretezza ai principi costituzionali sulla funzione della pena ed è un modo per rendere le nostre comunità più sicure perché si abbatte la recidiva. Non si tratta quindi di alternative alla punibilità ma di rendere efficaci le pene: alle inquietudini delle nostre comunità si può rispondere con gli slogan e investendo sulla paura, come fa Salvini, oppure come in questo caso occupandosene davvero. L'alternativa c'è", conclude Rossomando.