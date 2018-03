Bioeconomia, Intesa Sp: in Italia vale 260 mld di euro -2

Milano, 16 mar. - Il comparto più rilevante della bioeconomia in termini di valore della produzione è quello dell'industria alimentare, delle bevande e del tabacco, che copre oltre la metà del totale della bioeconomia (51%), per un valore superiore a 132 miliardi di euro, in crescita rispetto al 2015 di oltre due miliardi. Ottimi i risultati sui mercati esteri: le esportazioni italiane di prodotti alimentari e bevande si sono posizionate su valori ai massimi storici (23,8 miliardi di euro esportati nel comparto alimentare e 7,6 in quello delle bevande), a conferma della forza attrattiva espressa dal Made in Italy alimentare nel mondo.

Il comparto dell'agricoltura, silvicoltura e pesca si posiziona al secondo posto in termini di rilevanza: 21,5% con un valore di output pari a 56 miliardi di euro nel 2016, in ridimensionamento rispetto al 2015 (in particolare legato al crollo della produzione olivicola). Nonostante i risultati negativi in termini di produzione, il settore ha visto nello stesso periodo crescere l'occupazione e gli investimenti. Stabili o in crescita moderata gli altri settori manifatturieri più tradizionali afferenti alla bioeconomia (tessile, concia, legno e carta) mentre è risultata più dinamica l'evoluzione dei settori a maggiore contenuto tecnologico:farmaceutica, bioenergia e chimica bio-based.

La scelta di Palermo come sede per la presentazione del quarto Rapporto sulla bioeconomia in Europa non è casuale. La Regione Sicilia vanta infatti un settore agro-alimentare di primaria importanza. Il territorio ospita inoltre alcune realtà d'eccellenza nel campo della bioeconomia circolare sia a livello produttivo (Eni a Gela) sia a livello di ricerca privata (Renovo Biochemicals, Orange Fiber) sia pubblica (come il Cnr di Palermo, Messina e Mazara del Vallo e le Università di Palermo e Catania).