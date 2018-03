Produzione industriale Usa +1,1% a febbraio, sopra le stime

New York, 16 mar. - La produzione industriale negli Stati Uniti, a febbraio, è cresciuta per la quarta volta negli ultimi sei mesi. Secondo quanto reso noto dalla Federal Reserve, il mese scorso la produzione industriale è cresciuta dell'1,1% rispetto al mese precedente, mentre gli analisti si aspettavano un +0,4 per cento. Il dato di gennaio è stato rivisto da -0,1% a -0,3 per cento. Rispetto a un anno prima, la produzione industriale, a febbraio, è aumentata del 4,4 per cento.

Rispetto al mese precedente, l'utilizzo della capacità degli impianti è salito di 0,7 punti al 78,1 per cento. Prima della recessione, il dato era solitamente oltre l'80 per cento.