Eni, Descalzi: Vittoria M5S? Rilassato, nessun problema per noi

Londra, 16 mar. - Il risultato elettorale non porterà alcun problema ad Eni nonostante la vittoria del Movimento 5 Stelle ostile alle fonti fossili. "Siamo molto rilassati. L'Italia sta facendo bene, sta migliorando. Sono fiducioso. Penso che tutti i partiti politici lavoreranno per il bene, per la salute dell'Italia quindi non alcun problema per Eni". Lo ha detto l'ad di Eni, Claudio Descalzi in conferenza stampa dopo la presentazione del Piano al 2021.

Eni "produce molte rinnovabili e il gas lo produciamo fuori dall'Italia ma ad ogni modo penso che in questo caso la cosa più importante sia il futuro dell'Italia per i partiti, e non parlo di uno o dell'altro", ha aggiunto Descalzi. "Tutti i partiti sono focalizzati su questo. Le trattative sono in corso e troveranno un buon accordo per l'Italia".