Il comunicato del Consiglio dei Ministri -15- -rpt

Roma, 16 mar. - PROVVEDIMENTI DI PROTEZIONE CIVILE.

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni, ha deliberato le proroghe degli stati di emergenza già approvati in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati nei giorni 9 e 10 settembre 2017 nel territorio dei comuni di Livorno, di Rosignano Marittimo e di Collesalvetti, in provincia di Livorno, nonché nei giorni 13 e 14 ottobre 2016 nella Provincia di Genova.

SCIOGLIMENTO DI CONSIGLI COMUNALI.

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell`interno Marco Minniti, a norma dell`articolo 143 del Testo unico delle leggi sull`ordinamento degli enti locali (TUEL), ha deliberato lo scioglimento del Consiglio comunale di Mattinata (FG), nel quale sono state accertate forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata, che espongono l`amministrazione a pressanti condizionamenti, compromettendone l`imparzialità.

DELIBERAZIONI AMMINISTRATIVE

Il Consiglio dei ministri ha deliberato: di accogliere parzialmente l`opposizione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo avverso la determinazione del Comune di Termoli n. 90 del 9 novembre 2017, concernente la realizzazione di un sistema integrato per la viabilità e la mobilità sostenibile, con parcheggio multipiano interrato e recupero funzionale dell`area denominata "Pozzo Dolce". Il Consiglio dei ministri ha deliberato, ai sensi dell`articolo 14-quinquies, comma 6, della legge 241 del 1990, di consentire la prosecuzione del procedimento, purché nel rispetto della necessaria tutela dei beni archeologici e paesaggistici; di superare il dissenso della Regione Puglia e di consentire la prosecuzione del procedimento per l`adeguamento delle strutture di logistica presso la raffineria di Taranto richiesto da ENI S.p.a., con specifico riferimento all`autorizzazione paesaggistica, a norma dell`articolo 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. La delibera tiene conto del fatto che il progetto costituisce un importante tassello nell`ambito delle opere strategiche previste dal piano degli interventi nel comparto energetico e che le opere previste sono già state oggetto di valutazione positiva sotto i profili della tutela ambientale e della sicurezza da parte delle competenti amministrazioni; l`attribuzione degli oneri derivanti da correzioni finanziarie relative a ritardi verificatisi in alcune Regioni nell`esecuzione dei controlli inerenti al regime delle quote latte, a norma del decreto legge n. 249 del 2003. Sulla delibera è stato acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. (segue)