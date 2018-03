Fdi: Tondo candidato centrodestra Fvg? Decisione non condivisa

Roma, 16 mar. - "Restiamo sorpresi dal recente comunicato di Forza Italia che ci vedrebbe coinvolti in una condivisione sul nome di Renzo Tondo. Piena stima per Tondo ma siamo ancora in attesa di decisioni apparentemente non ancora condivise. Ricordiamo di esserci sempre comportati in modo oltremodo collaborativo e leale nei confronti della coalizione e siamo, ancora una volta, stupiti di questo dannoso stallo".È quanto dichiarano i rappresentanti di Fratelli d`Italia Walter Rizzetto deputato, Luca Ciriani senatore, Fabio Scoccimarro coordinatore regionale Friuli Venezia Giulia , Gianni Candotto coordinatore provinciale Udine, Emanule Loperfido coordinatore provinciale Pordenone, Francesca Tubetti coordinatrice provinciale Gorizia, Claudio Giacomelli coordinatore principale Trieste , Franco Baritussio coordinatore provinciale Carnia.

"Siamo a disposizione - aggiungono - per una scelta comune e che vada a premiare il miglior candidato, ma siamo consapevoli che oltre non si può andare, anche in funzione della stessa macchina organizzativa da far partire. In ogni caso ci vediamo costretti a smentire il suddetto e citato comunicato".