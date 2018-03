Il comunicato del Consiglio dei Ministri -11

Roma, 16 mar. - REGISTRO PUBBLICO DELLE OPPOSIZIONI.

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, in materia di registro pubblico delle opposizioni, con riguardo all`impiego della posta cartacea, ai sensi dell`articolo 1, comma 54, della legge 4 agosto 2017, n. 124 (decreto del Presidente della Repubblica - esame preliminare).

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni e del Ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda, ha approvato, in esame preliminare, un regolamento, da adottarsi mediante decreto del Presidente della Repubblica, che modifica la disciplina relativa al registro pubblico delle opposizioni, secondo quanto disposto dalla legge annuale per il mercato e la concorrenza per il 2017 (legge 4 agosto 2017, n. 124).

In particolare, il regolamento: estende la possibilità, per il cittadino, di negare agli operatori di telemarketing l`utilizzo dei propri dati presenti negli elenchi telefonici pubblici anche per gli invii effettuati tramite posta cartacea; razionalizza i canali di accesso per i cittadini al Registro, eliminando il fax, di fatto poco utilizzato nei primi sette anni di esercizio.

Sul testo è stato acquisito il parere favorevole dell`Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed è stato sentito il Garante per la protezione dei dati personali. (Segue)