Il comunicato del Consiglio dei Ministri -9

Roma, 16 mar. - ATTUAZIONE DELLO STATUTO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA.

Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia in materia di compartecipazioni ai tributi erariali (decreto legislativo)

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni, ha approvato un decreto legislativo di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia in materia di compartecipazioni ai tributi erariali, nonché dell`Accordo sottoscritto a Roma il 30 gennaio 2018, tra lo Stato e la Regione per la revisione del Protocollo del 29 ottobre 2010.

In particolare, lo schema di decreto, approvato dalla Commissione paritetica nella riunione del 15 febbraio 2018, definisce i criteri per la determinazione del gettito dei tributi erariali inerenti al territorio regionale e le modalità di attribuzione dello stesso alla Regione, prevedendo: il passaggio dal criterio del "riscosso" a quello del "maturato"; la variazione dei decimi di compartecipazione e l`estensione della compartecipazione regionale a tutte le entrate tributarie erariali, ad eccezione delle accise diverse da quelle sulla benzina, sul gasolio per uso di autotrazione, sull`energia elettrica e sui tabacchi lavorati, nonché ad esclusione dell`imposta di consumo sugli oli lubrificanti, delle tasse sulle emissioni di anidride solforosa, delle tasse automobilistiche, delle entrate derivanti dai giochi e dei canoni di abbonamento alle radioaudizioni ed alla televisione (articolo 1, comma 817, lett. e), della legge di bilancio 2018). (Segue)